Из зала суда под Киевом сбежал подозреваемый. На поиски направили наряды полиции

КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-под стражи Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Личный состав и наряды полиции Киевской области ориентировано на поиски, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУНП в Киевской области.

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"... разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда", - говорится в сообщении.

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Начальник полиции Киевской области объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

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Сейчас на поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевской области.

Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии "102".