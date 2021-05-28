Малайзия вводит полный локдаун из-за рекордных случаев COVID-19

КИЕВ. 28 мая. УНН. Малайзия приняла решение ввести полный локдаун по всей стране с 1 по 14 июня из-за рекордных случаев COVID-19. Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Мухиддин Ясин, передает УНН.

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"Это решение было принято с учетом текущей ситуации с передачей COVID-19 в Малайзии, где ежедневное число случаев превышает 8000, а число активных случаев превышает 70 000", - говорится в заявлении.

Детали

Так, первый этап локдауна продлится с 1 по 14 июня.

Отмечается, что только основные сектора экономики и сферы услуг, перечисленные Советом национальной безопасности, будут допущены к работе во время первой фазы блокировки.

Дополнение

Второй по величине город Австралии Мельбурн возобновил ограничения по COVID-19 из-за увеличения смертности.



Власти Аргентины ввели локдаун в связи с пандемией коронавируса из-за резкого увеличения смертности.



