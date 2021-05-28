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В Испании нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

В Испании нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

КИЕВ. 28 мая. УНН. Испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635) был признан автором комедийной пьесы "Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела", которая, как считалось ранее, принадлежала малоизвестному литератору Мигелю Бермудесу. Об этом в сообщила пресс-служба Университета Вальядолида, передает УНН.

Детали

Подлинный экземпляр произведения, изданного в 1632-1634 годах Севильской типографией Франсиско де Лиры, в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Испании. Еще две копии были напечатаны уже в XVIII веке, в качестве их автора фигурирует Бермудес.

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Автором исследования об этой комедии стал профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Он установил, что сотни выражений и отдельные стихотворные фрагменты комедии присутствуют и в других работах испанского драматурга.

Лопе де Вега является автором таких пьес, как "Собака на сене", "Валенсианская вдова", "Звезда Севильи", и многих других произведений.

Источник: УНН
Теги: Испания, литература
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