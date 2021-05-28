Правоохранители продолжают раскрывать новые факты коррупции у Кличко - журналист

КИЕВ. 28 мая. УНН. Государственная фискальная служба расследует девять уголовных производств, связанных с хищениями командой Виталия Кличко бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер и журналист Сергей Гришин, передает УНН.

"Сегодня на брифинге председатель ГФС Вадим Мельник сообщил новые факты о расследовании хищения командой Кличко из бюджета Киева. Сейчас ГФС расследует девять уголовных производств, а четырем лицам уже объявлено подозрения", - написал он.

Журналист отметил интересные факты, правоохранителям удалось обнаружить в ходе расследования.

"Некоторые директора фирм даже не были в курсе, что они директора и выполняют заказы от КП. А вот руководитель субподрядной компании, выполнявшей заказ Киевпастранса, вообще состоит на учете в психдиспансере с диагнозом "раздвоение личности". Другие субподрядчики деньги от города получают, а работы не выполняют. Еще в некоторых случаях работы выполняются, но не субподрядчиками. Запутанно, да?" - отметил блогер.

Он отметил, что четко понятно в этом деле лишь то, что суммы убытков необходимо считать в миллионах.

"Например, Киевский метрополитен фигурирует в деле о хищении 9 млн, а Киевпастранс - 40 млн. И таких дел у правоохранителей девять. Все киевские коррупционеры Кличко с ним включительно должны быть разоблачены и наказаны. Потому что так и будем дальше жить с прорывами труб возле ТРЦ, аварийными мостами и проездом в метро по 30 грн", - резюмировал Сергей Гришин.