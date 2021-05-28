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Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

КИЕВ. 28 мая. УНН. На чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке, украинцы завоевали еще две награды, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

В стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) сразу два украинца заняли место на пьедестале почета. В активе Олега Омельчука "золото". В активе победителя 569 очков. "Бронзу" в этом упражнении завоевал другой украинский стрелок Виктор Банькин.

Примечательно, что континентальное первенство продлится в Осиеке до 6 июня. На нем также будут разыгрывать олимпийские лицензии.

Что было раньше

Первую золотую медаль на чемпионате Европы в Осиеке Украине принесла женская сборная.

Источник: УНН
Теги: спорт, чемпионат Европы, стрельба
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