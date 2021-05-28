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Зеленский назначил председателем Кировоградской ОГА Марию Черную

Зеленский назначил председателем Кировоградской ОГА Марию Черную

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 214/2021 Глава государства подписал 27 мая, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский встретился с вновь назначенным председателем ОГА в пятницу в Офисе Президента и вручил ей служебное удостоверение.

Он пожелал Марии Черной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в облгосадминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал Кировоградской области.

Справка

Мария Черная родилась 1974 года в Кировоградской области. В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году - Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

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С 2002 до 2011 года работала на различных должностях в Компаниевского районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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