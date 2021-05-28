Зеленский назначил председателем Кировоградской ОГА Марию Черную

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марию Черную главой Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 214/2021 Глава государства подписал 27 мая, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский встретился с вновь назначенным председателем ОГА в пятницу в Офисе Президента и вручил ей служебное удостоверение.

Он пожелал Марии Черной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в облгосадминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал Кировоградской области.

Справка

Мария Черная родилась 1974 года в Кировоградской области. В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. В. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году - Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

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С 2002 до 2011 года работала на различных должностях в Компаниевского районной государственной администрации Кировоградской области. В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития - начальником управления экономической политики Кировоградской областной государственной администрации. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.