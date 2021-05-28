Услышал плач: в Ивано-Франковске мужчина нашел в мусорном баке младенца

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Ивано-Франковске мужчина обнаружил в мусорном баке новорожденного мальчика. Младенца срочно госпитализировали в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Детали

Сегодня около 17:50 в полицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что на улице Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке обнаружил новорожденного мальчика. По вызову выехали патрульные, следственно-оперативная группа, работники которой выяснили, что прохожий услышал плач ребенка и немедленно сообщил соответствующие службы.

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"Младенец срочно госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают помощь мальчику", - говорится в сообщении.

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Полицейские устанавливают все обставить события и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Также обращаются к гражданам с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении личности, которая оставила младенца.

Напомним

Тело новорожденного ребенка нашли на Борщевском свалке в Тернопольськой области, мать, котрая выбросила в мусор своего ребенка, разыскивают.