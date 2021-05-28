Супруги-писатели представят в Киеве романы "Юкрейниан Рапсоди" и "Имплантированные"

КИЕВ. 28 мая. УНН. В воскресенье, 29 мая, в 17:00 в Киеве состоится презентация книг супругов-писателей, лауреатов конкурса "Коронация слова" -2020 в номинации "Романы" - "Юкрейниан Рапсоди" Ольги Лотоцкой-Колесниченко и "Имплантированные" Олега Колесниченко, передает УНН.

Детали

29 мая в 17:00 в киевском книжном магазине “Zakapelok” состоится презентация книг супругов-писателей, лауреатов конкурса “Коронация слова”-2020 в номинации “Романы” — “Юкрейниан Рапсоди” Ольги Лотоцкой-Колесниченко и “Имплантированные” Олега Колесниченко.

Адрес магазина — г. Киев, ул. Верхний Вал, 62 (ориентир — станция метро “Контрактовая площадь”).

О чем книга Ольги Лотоцкой-Колесниченко “Юкрейниан Рапсоди”?

Отличие “Лучший роман о любви” в номинации “Романы” от Ники Никалео и Львовского женского литературного клуба на конкурсе “Коронация слова”-2020. Книга увидела свет в издательстве “Лира-К”.

Жанр — любовный роман. Автор определяет жанр как “Роман-рефлексия”. Став сиротой, Ника остается один на один с реалиями родной страны. Только мамин жених Степан готов протянуть руку помощи. Но кто на самом деле этот загадочный человек — папа, которого у Ники никогда не было, любовник, о котором она мечтала, или психопат, который превратит ее жизнь в ад?

О чем роман “Имплантированные” Олега Колесниченко?

Роман-финалист “Коронации слова”-2020 в номинации “Романы”. Книга увидела свет в издательстве “Лира-К”.

Жанр — фантастика. Сам автор определяет жанр, как “Не совсем фантастический роман”. Бедняк Иван Мазниченко устраивается в Корпорацию Загирского Благополучия продавцом новейших имплантатов. Юноша не догадывается, что устройство с чудодейственными капсулами избавит его Родину не только от “пищевой зависимости”, но и от свободы.