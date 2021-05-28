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Верещук рассказала о встрече с военным атташе Германии

Верещук рассказала о встрече с военным атташе Германии

КИЕВ. 28 мая. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук встретилась с военным атташе посольства Германии полковником Ральфом Майером, о чем сообщила в своем FB, передает УНН.

"Обсуждали парламентский контроль над Вооруженными Силами и сотрудничество в области военного образования", - отметила она.

Ранее

Верещук назвала вступление в НАТО жизненно необходимым выбором.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
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