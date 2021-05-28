Власти Беларуси говорят, что писем о бомбе на борту рейса Ryanair было два: до и после посадки самолета

КИЕВ. 28 мая. УНН. Следственный комитет Беларуси заявил, что в Национальный аэропорт Минск поступило два письма о бомбе на борту рейса Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, передает УНН.

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“Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о „заминировании“ самолета, поступившие с помощью швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько — в 12:25 и в 12:56. На данный момент детально изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся другие многочисленные следственные действия”, — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сервис ProtonMail заявил, что сообщение о “заминировании” рейса Ryanair было отправлено уже после разворота самолета в Минск. Согласно расшифровке переговоров экипажа рейса и белорусских диспетчеров, которую опубликовал Минтранс Беларуси, самолет получил от диспетчеров сообщение о бомбе в 12:30 и начал разворот в сторону Минска в 12:45.

Центр “Досье”, который ранее опубликовал копию электронного письма о бомбе, сообщил, что в 12:25 оно пришло на электронную почту администрации “Литовских аэропортов”, а в 12:57 — на почту Национального аэропорта Минск.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Санкции ЕС против Беларуси

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

Как отметил глава дипломатии Хосеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.

Запрет авиасообщение с Беларусью

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусском авиаперевозчику “Белавиа” к своему авиапространству и аэропортов.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.