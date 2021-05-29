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Без Коноплянки: Украина потеряла двух игроков перед Евро-2020

Без Коноплянки: Украина потеряла двух игроков перед Евро-2020

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальная команда Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020, который, как и первый, пройдет в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Помочь команде не смогут Евгений Коноплянка (“Шахтер”) и Виктор Коваленко (“Аталанта”). В обоих одинаковое повреждения — надрыв задней поверхности бедра, после которого ребята не успеют восстановиться до начала финального турнира.

Примечательно, что в этом сезоне Коваленко за “Аталанту” и “Шахтер” сыграл всего 12 матчей и забил четыре гола. Коноплянка сыграл 14 баталий и не отметился результативными действиями.

Дополнение

Сборная Украины 3 и 7 июня проведет контрольные матчи против Северной Ирландии и Кипра соответственно.

Напомним

В первом спарринге в рамках подготовки к Евро-2020 команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Бахрейном (1:1).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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