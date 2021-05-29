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Футбол: "Ворскла" усилилась игроком сборной Эстонии

Футбол: "Ворскла" усилилась игроком сборной Эстонии

КИЕВ. 29 мая. УНН. 29-летний защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм изменил черниговской "Десны" на полтавскую "Ворсклу". Об этом информирует пресс-центр "Ворсклы", передает УНН.

Детали

Сказано, что условия, предложенные новым клубом, вполне устроили эстонского легионера, и стороны подтвердили взаимное желание сотрудничать подписями в контракте, сроки и финансовые условия которого пока не разглашаются.

Тамм, который ранее защищал цвета черниговской “Десны”, имеет убедительные для его позиции на поле антропометрические данные: рост 192 см и вес 95 кг.

Выступления в национальной сборной Эстонии начал в 2011 году, за которую сих пор сыграл почти четыре десятка встреч. Имеет три гола в активе у официальных встречах. До этого был задействован в юношеской и молодежной сборных Эстонии разных возрастных групп.

Примечательно, что в сезоне 2020-21 годов в УПЛ Тамм сыграл 20 поединков и забил однажды гол.

Напомним

УПЛ объявила символическую сборную сезона.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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