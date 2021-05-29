В Херсонской области зафиксировано 77 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 29 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умер 1106 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 739 ПЦР-исследований, 661 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 996 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 32 мужчины и 45 женщин. Из них 14 детей и 3 медицинских работника”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “68 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек”.

За сутки в области умерли пять человек, все они имели пневмонию и COVID-19.

Также в области 187 новых выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 34 672 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 30 623 человека побороли недуг;

— 2943 человека инфицированы COVID-19;

— 1106 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 196 673 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 232 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.