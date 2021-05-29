Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты 56295
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
15840

Украинский тренер стал претендентом на должность в ФК "Тоттенхэм"

Украинский тренер стал претендентом на должность в ФК "Тоттенхэм"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в ближайшее время может продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме", передает УНН со ссылкой на "Tuttomercatoweb".

Детали

В связи с ожиданием решения Почеттино, который может остаться в “ПСЖ”, несмотря на слухи о нем и возможном переходе в мадридский “Реал”, “Тоттенхэм” рассматривает альтернативные решения на пост наставника команды. Именно к альтернативному варианту относится Сергей Ребров, который желает покинуть стан венгерского “Ференцвароша”.

Примечательно, что в прошлом сезоне “Тоттенхэм” занял седьмое место. Это обеспечило команде участие в новом турнире — Лиге конференций.

Дополнение

За время своей игровой карьеры Ребров провел два сезона в “Тоттенхэме” — с 2000 по 2002 годы. За этот период он успел сыграть 59 матчей и забить 10 голов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.