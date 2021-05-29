Украинский тренер стал претендентом на должность в ФК "Тоттенхэм"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров в ближайшее время может продолжить карьеру в лондонском "Тоттенхэме", передает УНН со ссылкой на "Tuttomercatoweb".

Детали

В связи с ожиданием решения Почеттино, который может остаться в “ПСЖ”, несмотря на слухи о нем и возможном переходе в мадридский “Реал”, “Тоттенхэм” рассматривает альтернативные решения на пост наставника команды. Именно к альтернативному варианту относится Сергей Ребров, который желает покинуть стан венгерского “Ференцвароша”.

Примечательно, что в прошлом сезоне “Тоттенхэм” занял седьмое место. Это обеспечило команде участие в новом турнире — Лиге конференций.

Дополнение

За время своей игровой карьеры Ребров провел два сезона в “Тоттенхэме” — с 2000 по 2002 годы. За этот период он успел сыграть 59 матчей и забить 10 голов.