Байден представил проект бюджета в размере рекордных 6 трлн долларов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден представил в пятницу пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021) в объеме 6 трлн долларов. Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента окончания Второй мировой войны. Как отмечает газета USA Today, если в 1946 году задолженность страны достигала 106% ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117% к 2031 году, передает УНН.

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“Мы переломили ситуацию с пандемией. Растет экономика, создаются рабочие места, но работа только началась, — говорится в опубликованном в пятницу сообщении Белого дома. — Страна не может просто вернуться к докризисному уровню, если по-прежнему будут существовать неравенство и структурная слабость старой экономики”. “Бюджет включает две исторические программы: план поддержки занятости и план поддержки американских семей. Это касается вложений в образование, исследования, здравоохранение, — отмечается в тексте. — В бюджете содержится призыв к Конгрессу снизить цены на медикаменты и увеличить обеспечение медицинского страхования”.

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Детали

Американские власти предлагают, в частности, увеличить налогообложение корпораций (с 21% до 28%) и наиболее обеспеченные слои населения.

В рамках плана поддержки занятости, включая расходы на модернизацию инфраструктуры и создание рабочих мест, предлагается выделить 2,3 трлн долларов. Программой поддержки семей, направленной на совершенствование образования и снижения налогообложения граждан с детьми, предусмотрено еще 1,8 трлн долларов. Среди статей расходов также значатся повышение готовности к борьбе с будущими кризисами в сфере здравоохранения (8,7 млрд долларов), противодействие опиоидной кризисе (10,7 млрд долларов), реагирование на глобальное потепление.

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В администрации США считают, что реализация предложений позволит сократить ежегодный дефицит к концу десятилетнего бюджетного окна, при этом в следующие 10 лет дефицит сократится более чем на 2 трлн долларов.

Республиканцы против

Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал безответственным бюджетный пакет нынешней администрации. “Президент представил сегодня детали бюджета, предусматривающих более высокие налоги, более высокие цены. Это наиболее необдуманная и безответственная бюджетная предложение”, — считает Маккарти.

По мнению лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, план чреват для американцев долгами, дефицитом и инфляцией. “Демократы хотят занимать и тратить в масштабах, которые страна не видела со времен Второй мировой войны. Долговое бремя побьет все рекорды, затмит даже 40-е ХХ века”, — считает Макконнелл.

Дополнение

Президентский проект бюджета — это направленній Конгрессу США запрос, в котором говорится о приоритетах действующей американской администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.