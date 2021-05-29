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США приостановят соглашение с Беларусью о авиасообщении

США приостановят соглашение с Беларусью о авиасообщении

КИЕВ. 29 мая. УНН. Соединенные Штаты прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Цитата

“США приостановят применения соглашения с Белоруссией о авиасообщении от 2019 года”, — сказала Псаки.

Она добавила, что Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками также разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом.

“США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают список санкций в отношении ключевых представителей (белорусских властей), связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и события 23 мая”, — отмечается в тексте.

Детали

Кроме того, Вашингтон восстанавливает с 3 июня санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий.

“3 июня США повторно введут санкции против девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены (из-под действия санкций) серией генеральных лицензий Министерства финансов США”, — отмечается в заявлении пресс-секретаря.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Санкции ЕС против Беларуси

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.

Прекращение полетов над Беларусью

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. В частности, начиная с 29 мая Украина также закрыла небо для самолетов из Беларуси.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Беларусь, авиация
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