США приостановят соглашение с Беларусью о авиасообщении

КИЕВ. 29 мая. УНН. Соединенные Штаты прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщении от 2019 года из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“США приостановят применения соглашения с Белоруссией о авиасообщении от 2019 года”, — сказала Псаки.

Она добавила, что Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками также разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом.

“США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают список санкций в отношении ключевых представителей (белорусских властей), связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и события 23 мая”, — отмечается в тексте.

Детали

Кроме того, Вашингтон восстанавливает с 3 июня санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий.

“3 июня США повторно введут санкции против девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее были освобождены (из-под действия санкций) серией генеральных лицензий Министерства финансов США”, — отмечается в заявлении пресс-секретаря.