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Во Франции обнаружили новый кластер редкого варианта коронавируса

Во Франции обнаружили новый кластер редкого варианта коронавируса

КИЕВ. 29 мая. УНН. На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

До 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них - в коммуне Ньор.

Речь идет о той же разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, но пока не понятно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

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Справка

Штамм под названием 20I / 484Q - родственный с британским вариантом SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Дополнение

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли более 109 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Франция, Коронавирус
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