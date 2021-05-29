Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на юге Ирана

КИЕВ. 29 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

Детали

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 61 км к юго-западу от города Бушер, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Напомним

В ночь на 29 мая сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю.