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29 мая 2021, 05:45 • Илья Нежигай • 11880
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано на юге Ирана
КИЕВ. 29 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в субботу в южной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Детали
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 61 км к юго-западу от города Бушер, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним
В ночь на 29 мая сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю.
Источник: УНН
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