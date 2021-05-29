На 29 мая установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальный банк Украины на 29 мая 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 676.2343 грн;

Серебро - 24.4715 грн;

Платина - 1 049.1630 грн;

Палладий - 2 452.4073 грн.

По сравнению с 29 мая курс всех металлов не изменился.