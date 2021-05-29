Больше трети для Украины: Госдеп США запросил 665 млн долларов на защиту Европы

КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственный департамент США запросил у Конгресса 665,8 млн долларов в 2022 финансовый год (начинается с 1 октября 2021) для защиты Европы и Евразии. Об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства, передает УНН.

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По подсчетам департамента данная сумма должна повысить устойчивость стран региона к иностранному пагубному влиянию и способствовать евроатлантической интеграции. В частности, выделенные средства будут использоваться для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая.

“Финансирование будет направлено на поддержку программ, направленных на защиту демократии, верховенства закона, продвижения прав человека и гендерного равенства, борьбу с коррупцией и противодействие авторитаризму”, — уточняется в сообщении.

Детали

Предполагается, что данные программы также будут “поддерживать свободные и честные СМИ, гражданское общество, энергетику и инфраструктуру, кибербезопасность и экономическое развитие”, помогут устранить последствия пандемии. Среди адресатов помощи Грузия, Украина, Молдова. Финансирование также направлено на помощь белорусскому народу в его стремлении к демократии.

Финансовая помощь для Украины

Для Украины Госдеп попросил выделить 255 млн долларов. В сообщении говорится, что оказанная помощь позволит противодействовать агрессии со стороны России, ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией и процесс реформирования институтов для европейской интеграции Украины.

Другим важным направлением Госдеп США назвал поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта на Донбассе.

Дополнение

Госдепартамент США также запросил из федерального бюджета на 2022 финансовый год более 810 млн долларов на иностранное вещание, в первую очередь спрямованое на Россию, Китай и Иран. Средства должны пойти подведомственном департамента Агентству по глобальным медиа (USAGM).

Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021.

Напомним

Накануне президент США Джо Байден представил в пятницу пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год в объеме 6 трлн долларов.

Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента окончания Второй мировой войны. Как отмечает газета USA Today, если в 1946 году задолженность страны достигала 106% ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117% к 2031 году.