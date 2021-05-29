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К берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 трупами

К берегам Тринидада и Тобаго прибило лодку с 14 трупами

КИЕВ. 29 мая. УНН. У берегов островной республики Тринидад и Тобаго, расположенной в южной части Карибского моря, нашли лодку с 14 трупами людей. Об этом сообщила в Facebook местная полиция, передает УНН.

Цитата

“Полиция изучает историю с обнаружением 14 тел, черепа и скелетных останков в лодке, которые нашли сегодня утром в четырех милях от Белль Гарден, Тобаго”, — отмечается в сообщении.

Детали

Сначала на лодку наткнулись рыбаки. Когда они обнаружили на борту мертвых, вызвали полицию. Все тела находились в состоянии сильного разложения. Их отвезли в морг, чтобы идентифицировать погибших и установить причины смерти.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Тринидада и Тобаго сообщает, что лодка была иностранной.

Напомним

В первой половине мая тела не менее 40 человек выбросило на берег реки Ганг на севере Индии. Как сообщало Би-би-си, выявлении тела были найдены недалеко от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш.

Источник: УНН
Теги: смерть, погибшие
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