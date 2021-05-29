Власти Колумбии направили дополнительные войска для борьбы с беспорядками
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу принял решение направить дополнительные войска в город Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука, для борьбы с беспорядками. Об этом говорится в Twitter администрации президента Дуке, передает УНН, опираясь на данные Reuters.
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“С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи полиции в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука”, — заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации.
По словам президента, в регион будут направлены опытные офицеры.
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В Колумбии с 28 апреля продолжаются протесты против налоговой реформы. Марши по всей стране были сопровождены насилием, и по меньшей мере 24 человека погибли, в основном демонстранты. Международные организации предостерегали от чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей. Более 80 человек, участвовавших в протестах в Колумбии, числятся пропавшими без вести.
В Боготе группа сотен демонстрантов, преимущественно молодых людей, периодически перекрывала главную дорогу на севере города, поощряя остановлены машины подавать сигнал для поддержки.