Власти Колумбии направили дополнительные войска для борьбы с беспорядками

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке в пятницу принял решение направить дополнительные войска в город Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука, для борьбы с беспорядками. Об этом говорится в Twitter администрации президента Дуке, передает УНН, опираясь на данные Reuters.

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“С сегодняшнего дня начинается максимальное развертывание военной помощи полиции в городе Кали и в департаменте Валье-дель-Каука”, — заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации.

По словам президента, в регион будут направлены опытные офицеры.

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