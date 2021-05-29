Миллион украинцев уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

КИЕВ. 29 мая. УНН. Количество привитых первой дозой вакцины от COVID-19 в Украине с конца февраля превысило миллион человек. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни получили около 124 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 132 821 прививку", - сообщили в Минздраве.

Детали

16 815 человек привито против COVID-19 за сутки 28 мая 2021 года. Одну дозу получили 9785 человек, полностью иммунизированы - 7030 человек. В течение суток работали 273 мобильных бригад, 354 пунктов прививки.

По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

Также в Украину завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson для сотрудников частной компании. Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки, сообщили в Минздраве.