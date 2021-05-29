Обмен валюты и корпоративные права: Зеленский снова хочет изменить условия э-декларирования

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1443-IX об изменениях в электронном декларировании для чиновников и обратился к правительству с предложением еще больших изменений, в частности, коснутся операций по покупке/продаже иностранной валюты и сроков передачи при наличии предприятий и корпоративных прав должностными лицами после вступления в должность. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Подписанный закон

Президент подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования”, который Верховная Рада приняла 29 апреля. Он совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования в текущем году.

В частности, документ вводит нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО).

Кроме того, закон выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Обращение к правительству

Вместе с тем Глава государства направил письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

В частности, Владимир Зеленский акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению Президента, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Также нуждается в уточнении положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО, подчеркивает Глава государства в письме.

Владимир Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Президент также выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Председателя Верховной Рады, и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Дополнение

27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины принял решение, что касалось антикоррупционных институтов и электронного декларирования. В частности, КСУ признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Такое решение спровоцировало критику со стороны Запада, ведь эта реформа в свое время стала одной из предпосылок для запуска безвиза с ЕС и для льготной финансовой помощи Украине от западных партнеров.

30 декабря 2020 года уголовная ответственность за ложь в декларациях вернулась, однако, в ограниченном виде — без наказания в виде лишения свободы. В январе 2021 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях, который уже приняли в первом чтении.