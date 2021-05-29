Нидерланды отменяют локдаун: с 5 июня откроют рестораны, музеи и кино

КИЕВ. 29 мая. УНН. С 5 июня Нидерланды переходят на новый этап снятия карантина в рамках борьбы с коронавирусом и открывают рестораны, музеи и кинотеатры. Такое заявление сделал глава правительства Нидерландов Марк Рютте накануне, сообщает УНН.

Детали

Как сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, с 5 июня все заведения общественного питания смогут обслуживать гостей до 22:00. При этом, футбольные матчи Евро-2020 нк будут транслироваться на больших экранах в заведениях, чтобы избежать лишнего столпотворения.

Музеи смогут работать при условии, что на 10 квадратных метров будет приходиться один посетитель, а в залах кинотеатров и театров смогут находиться одновременно не более 50 человек.

Так, с 5 июня, по решению правительства, в Нидерландах:

открываются музеи, кинотеатры и театры, музыкальные площадки; в залы на 1000 мест и более допускаются 250 человек; все должны ндержатся на расстоянии 1,5 метра.

откроются зоны для отдыха в помещениях тематических парков, природных парков и зоопарков.

разрешено открывать казино и места для игр вроде лазертага.

сауны, оздоровительные центры и солярии также могут открываться.

При этом количество разрешенных посетителей зависит от места.

Отмечается, что меры вступят в силу на четыре дня раньше, чем планировалось. Такое решение связано с уменьшением случаев заболевания коронавирусом и с процессом вакцинации в стране.

Дополнение

Ранее правительство Нидерландов позволило ресторанам и кафе открыть террасы и отменило комендантский час.

С начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Около 17,6 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, почти 1,5 млн полностью вылечились.