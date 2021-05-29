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В Украине начали прививать от COVID-19 в крупных центрах вакцинации: в Киеве было людно

В Украине начали прививать от COVID-19 в крупных центрах вакцинации: в Киеве было людно

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КИЕВ. 29 мая. УНН. В столице начал работу Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра. В эти выходные и во Львове будут прививать от коронавируса на стадионе "Арена Львов". Также такой центр откроется в воскресенье в Одессе. Прививают вакциной CoronaVac тех, кто записались на вакцинацию через приложение "Дія", передает УНН.

Киев

По данным КГГА, вакцинация в Киеве пройдет в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А). Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург отметила, что к вакцинации привлечены прививочные бригады, в каждую из которых входит регистратор, врач и медсестра.

"Сегодня в Центре вакцинации работают 16 бригад. Однако, если количество желающих привиться будет расти, а Минздрав выделит столице больше доз вакцины, то мы готовы увеличить количество бригад вдвое. Однако пока такой необходимости нет, ведь за первые 2 часа специалисты провакцинировали всех, кто пришел утром", - сказала Гинзбург.

Она напомнила, что прививки вакциной CoronaVac делают киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія" и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана.

Директор Департамента подчеркнула, что в Центре созданы все условия для безопасного процесса вакцинации, а для оказания экстренной медицинской помощи, если таковая понадобится, дежурит бригада "скорой".

На обнародованных в сети фото видно, что в Киеве в центр вакцинации были очереди.

Львов

В эти выходные и львовян, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія", будут прививать от коронавируса на стадионе "Арена Львов" вакциной CoronaVac, сообщили в самой "Арене Львов". Планируется привить до тысячи человек за эти выходные.

"Прививки будут проводить китайской вакциной CoronaVac. Проведение прививок лиц из приложения "Дія" в центрах вакцинации в выходные дни - это пилотный проект Минздрава. Он стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе!" - отмечал ранее глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Одесса

Одесса также вошла в тройку городов (наряду со Львовом и Киевом), которые будут пилотировать проект центров массовой вакцинации против COVID-19. И 30 мая, в воскресенье, первый в Одессе вакцинации центр откроется на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия". Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского ЦПМСП №3. Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время. Центр будет работать с 9:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - 250-300, сообщали ранее в областном центре общественного здоровья.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, Коронавирус
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