Рейс Air India вернулся в аэропорт после обнаружения летучей мыши в бизнес-классе

КИЕВ. 29 мая. УНН. Самолет Air India вернулся в аэропорт Дели вскоре после взлета, потому что была обнаружена летающая мышь на борту. Об этом ифнформирет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Рейс 105 Air India вылетел из международного аэропорта имени Индиры Ганди в Дели в 2:20 в четверг, отправившись в Нью-Йорк.

Boeing 777 находился в воздухе всего около 30 минут, когда летучая мышь была замечена на борту.

Млекопитающего заметили члены экипажа бизнес-класса, после чего было принято решение вернуться в Дели.

Индийские СМИ сообщили, что на самолете провели дезинфекцию, а летучую мышь впоследствии убрали. В пятницу самолет был возвращен в эксплуатацию.

"AI-105 DEL-EWR вернулся в Дели после вылета. По прибытии стало известно, что члены экипажа видели в кабине летучую мышь Сотрудники отдела охраны природы были вызваны, чтобы поймать и забрать ее. Самолет благополучно приземлился около 3:55 утра", - цитируют местные СМИ слова представителя Главного управления гражданской авиации Индии.

Приложение для отслеживания авиации FlightRadar24 показало, что после взлета Boeing 777-300 более чем на час вошел в зону ожидания на высоте 30 000 футов к юго-западу от Дели перед посадкой.

Было начато расследование, но официальный представитель Air India сообщил, что, по их мнению, животное могло попасть в самолет, когда на борт загружалась пища.