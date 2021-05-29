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Toyota RAV4 лоб в лоб столкнулся с самосвалом: четыре человека погибли на месте

Toyota RAV4 лоб в лоб столкнулся с самосвалом: четыре человека погибли на месте

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Лобовое столкновение двух автомобилей - Toyota RAV4 и грузового самосвала - произошло ночью на трассе в Днепропетровской области. Водитель кроссовера и трое пассажиров - две женщины и мужчина - погибли на месте происшествия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию главных управлений ГСЧС и полиции в области.

Детали

По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 29 мая, ориентировочно в полночь, на трассе Н-31 в районе поселка Могилев.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Ford Cargo", - указали правоохранители.

Так, автомобиль-участник аварии - Ford Cargo 4142D - это специализированный грузовой самосвал.

В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 и трое его пассажиров - две женщины 24, 28 лет, и 37-летний мужчина - получили смертельные травмы.

По данным ГСЧС, тела погибших из покореженного автомобиля доставали с помощью спецоборудования.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-апреле в Украине произошло 55 791 ДТП, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5988 ДТП - с травмированными (-11,9%), в которых погибло 785 человек (-17,4%) и 7220 человек получили травмы (-14,7%).

По данным МВД, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилась на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Днепр и Днепропетровская область
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