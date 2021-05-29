Кейт Миддлтон сделала прививку против коронавируса
КИЕВ. 29 мая. УНН. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, супруга британского принца Уильяма, поделилась фотографией, на которой она получила вакцину от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-страницу герцога и герцогини Кембриджских.
Детали
В своем сообщении в Twitter она сказала, что ей сделали укол в Музее науки в Лондоне.
"Вчера я получила свою первую дозу вакцины COVID-19 в лондонском Музее науки. Я очень благодарна всем, кто принимает участие во внедрении - спасибо вам за все, что вы делаете", - написала она.
Однако неизвестно, какой именно вакциной она была привита и как себя чувствует герцогиня Кембриджская.
Среди членов королевской семьи, кроме Кейт Миддлтон и принца Уильяма, также уже вакцинировались Елизавета II, принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла.
Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London's Science Museum. I'm hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x- The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021
Контекст
Лица старше 30 лет в Великобритании теперь имеют право на вакцинацию вне очереди, и только взрослым в возрасте от 18 до 29 лет все еще приходится ждать.
Людям в возрасте 39 лет и моложе, а также беременным женщинам предлагается вакцина Pfizer или Moderna от COVID-19 в соответствии с недавно обновленными рекомендациями.
Некоторые районы Лондона, где распространяется индийский вариант, увеличили скорость введения вакцины за последние две недели, чтобы попытаться защитить людей.