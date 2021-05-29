Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Так ли страшен ретроградный Меркурий? Астролог дала советы, как пережить непростой период
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3150

ООС: сегодня четыре вражеских обстрела, среди них - из 120-мм минометов и ПТРК

ООС: сегодня четыре вражеских обстрела, среди них - из 120-мм минометов и ПТРК

КИЕВ. 29 мая. УНН. С начала текущих суток, 29 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вражеских обстрела, в том числе и гражданской инфраструктуры прифронтового населенного пункта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

Цитата:

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра, 29 мая, в частности, неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. "Пострадавших в результате обстрела нет", - добавили в штабе.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Дополнение

28 мая оккупанты в зоне ООС обстреляли поселок Пивничное из ПТРК.

Источник: УНН
Теги: ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.