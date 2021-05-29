ООС: сегодня четыре вражеских обстрела, среди них - из 120-мм минометов и ПТРК

КИЕВ. 29 мая. УНН. С начала текущих суток, 29 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вражеских обстрела, в том числе и гражданской инфраструктуры прифронтового населенного пункта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра, 29 мая, в частности, неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы. Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. "Пострадавших в результате обстрела нет", - добавили в штабе.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Дополнение

28 мая оккупанты в зоне ООС обстреляли поселок Пивничное из ПТРК.