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Азербайджан поддержал создание комиссии с участием РФ по демаркации границы с Арменией

Азербайджан поддержал создание комиссии с участием РФ по демаркации границы с Арменией

Али Асадов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Азербайджан поддерживает решение о создании трехсторонней комиссии с участием России по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая 28 мая на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске, сообщает УНН со ссылкой на информационные агентства АРА и АЗЕРТАДЖ.

Детали

Премьер Азербайджана отметил, что сейчас, после завершения военных действий, "Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе".

Асадов сказал, что в связи с этим "Азербайджан поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией".

Было отмечено, что "определение линий границ - технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу".

Дополнение

Новый виток эскалации между Азербайджаном и Арменией наблюдается с 12 мая.

В этот день Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении. После этого и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.

25 мая Ереван сообщил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе.

27 мая Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке перехода "разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении" через границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Согласно его сообщению, шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен.

Источник: УНН
Теги: граница, Армения, демаркация, Азербайджан, комиссия
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