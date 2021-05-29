В Нидерландах накрыли лабораторию по производству кокаина промышленных масштабов

КИЕВ. 29 мая. УНН. Европол, полиция Нидерландов и жандармерия Франции совместно со спецназом задержали девять наркоторговцев и разоблачили масштабную кокаиновую лабораторию в Роттердаме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европол.

Детали

Сообщается, что правоохранителями было изъято более 3,4 миллиона евро наличными и задержаны девять человек.

По данным издания, 80 нидерландских полицейских вместе с командой спецназовцев и служебными собаками провели рейды по разным адресам в Роттердаме и Гааге.

Подпольная лаборатория была обнаружена в одном из домов, в котором также обнаружили гараж, где преступники оборудовали автомобили отсеками, что позволяло им переправлять наркотики через Европу. На месте преступления также были изъяты восемь автомобилей.

Отмечается, что операция состоялась в рамках расследования использования незаконно функционирующего мессенджера Encrochat, который был закрыт в прошлом году из-за большого спроса среди преступников. С тех пор было проведено не менее 1000 арестов.

Справка

Сервис Encrochat использовали для обмена зашифрованными сообщениями. Он представлял собой приложение на базе ОС Android, в котором отключены функции геолокации, встроенной камеры и микрофона, а также были внесены изменения в ОС, препятствующие внедрению бэкдора и других средств негласного слежения.

Дополнение

Осенью прошлого года Европол провел масштабную спецоперацию против международного наркокартеля.