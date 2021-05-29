В городах Европы вышли на пикеты в поддержку задержанного в Минске Протасевича

КИЕВ. 29 мая. УНН. На улицы Берлина сотни людей вышли на протесты в поддержку задержанного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Указано, что в Берлине собралось около 300 человек, которые провели митинг с критикой правящего в Беларуси Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Мероприятие состоялось возле посольства России.

Как отмечается, активисты на акции в Берлине скандировали в частности лозунги с критикой Лукашенко. Участники марша прошли по центру города с портретами Протасевича, Сапеги и других политзаключенных. Акция носила мирный характер. Присутствующие почтили память погибших во время протестов в Беларуси минутой молчания.

В Швеции власти муниципалитета Нака вывесила на здании администрации бело-красно-белый флаг, сообщает Telegram-канал "Белорусы зарубежья". Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден. Этот флаг стал одним из символов протестов в Беларуси.

В частности, митинги проходят в ряде городов Европы в рамках акции "Глобальный пикет солидарности с Беларусью", к которому призвала одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Контекст

Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс. Также задержали его девушку - Софью Сапегу.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам - с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

В то же время сегодня российские СМИ сообщили, что Россия начала выдавать разрешения западным авиакомпаниям на рейсы в облет Беларуси, с чем были проблемы сразу после решения ЕС.