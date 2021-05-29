Суд Египта отложил слушания по делу о компенсации за блокирование Суэцкого канала

КИЕВ. 29 мая. УНН. Суд Египта в субботу отложил слушания по иску о компенсации, поданным администрацией Суэцкого канала против владельцев контейнеровоза, который блокировал канал шесть дней в марте, что дает сторонам больше времени для переговоров. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters, передает УНН.

Юрист, представляющий владельца судна, сказал, что обе стороны просили отложить субботние слушания, чтобы дать возможность для дальнейших переговоров.

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"Обе стороны запросили отсрочку, и мы еще не определили какую-то (конкретную - ред.) сумму компенсации, и это будет сделано после проведения нескольких новых раундов переговоров с Суэцким каналом", - сказал адвокат.

Суд назначил слушания на 20 июня, сообщила администрация Суэцкого канала на своей странице в Facebook.

Что было ранее

Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, 23 марта застрял в канале за сильного ветра, остановив движение в обоих направлениях и причинив ущерб мировой торговле.

Администрация Суэцкого канала сначала требовала 916 миллионов долларов в качестве компенсации от японского владельца Ever Given компании Shoei Kisen.

Но ранее на этой неделе администрация Суэцкого канала заявила, что готова принять 550 млн долларов, включая залог в 200 млн долларов, внесенный для обеспечения возврата судна, и остальную часть суммы, подлежащей оплате, через аккредитивы.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сказал, что Shoei Kisen предложила заплатить 150 млн долларов.