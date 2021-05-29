В США закончились неудачей испытания противоракетной системы Aegis

КИЕВ. 29 мая. УНН. В США перехват цели баллистической ракеты средней дальности SM-6 противоракетной системы Aegis завершился неудачей. Об этом сообщает Агентство противоракетной обороны США, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что целью испытания была демонстрация способности корабля гида Aegis с системой защиты от баллистических ракет выявлять, отслеживать, поражать и перехватывать цель баллистической ракеты средней дальности с залпом двух стандартных ракет-6 (SM-6) Ракеты Dual II.

Однако не удалось осуществить этот перехват.

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MDA, агентство под Министерством обороны, регулярно проводит испытания противоракетной обороны. Ранее он проводил успешные испытательные перехвата с использованием типов ракет СМ-6.