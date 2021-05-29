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За футболку с Лукашенко белорусу "светит" два года заключения

За футболку с Лукашенко белорусу "светит" два года заключения

КИЕВ. 29 мая. УНН. Белорусу Константину Семенову, которого задержали на митинге с футболкой с Александром Лукашенком, грозит два года тюрьмы. Об этом пишет УНН со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Детали

Сотрудники спецназа задержали 31-летнего Константина Семенова 16 мая на Цнянском водохранилище в Минске за день до велогонок Toure de Tsna. Причиной возбуждения уголовного дела стала футболка парня с надписью “Диктатору место в аду”, за которую его задержали перед перегоном Туре де Цна и арестовали на 15 дней.

В соответствии со статьей 368 Уголовного кодекса Константину грозит до двух лет тюрьмы.

Добавим, что группу белорусских велосипедистов, которые принимали участие в велопробеге MINSK FIXED GEAR также задержали по обвинению в “участии в несанкционированном массовом мероприятии, которые выкрикивали лозунг” Да здравствует Беларусь“. Около 20 человек были приговорены к 10-15 дней в суде Савецького района.

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Что было раньше

В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа.

Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур по протестующим.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 000 человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом.

Европейский Союз и США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, аресты
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