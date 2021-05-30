США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair

КИЕВ. 30 мая. УНН. Администрация Байдена составляет список целенаправленных санкций против ключевых членов белорусского правительства после принудительной посадки самолета Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича на борту. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прес-секретар Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с ЕС и другими союзниками разрабатывают перечень целенаправленных санкций против ключевых членов правительства Лукашенка, “связанных с постоянными нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и события 23 мая”.

В своем заявлении она призвала Лукашенка позволить надежное международное расследование событий 23 мая, когда пассажирский реактивный самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, был вынужден приземлиться в Минске.

Министерство финансов разработает распоряжение Байдена о подписании, которое усиление полномочий по введению санкций против членов правительства Лукашенко, а США снова введет “санкции с полной блокировкой” по девяти белорусских государственных предприятий.

Напомним

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.