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Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс - СМИ

Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей невестой Керри Саймондс на тайной церемонии в Вестминстерском соборе в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

СМИ заявили, что гостей пригласили в последнюю минуту на центральную церемонию в Лондоне, а также старшие члены офиса Джонсона не знали о планах по поводу свадьбы. Сейчас свадьба в Англии ограничена 30 лицами из-за ограничений COVID-19.

Католический собор был внезапно закрыт и 33-летняя Саймондс прибыла через 30 минут в лимузине в длинном белом платье без фаты.

Джонсон и Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит, с тех пор, как Джонсон стал премьер-министром в 2019 году. В прошлом году они объявили, что они обручены и ожидают ребенка, а их сын Вильфред Лоури Николас Джонсон родился в апреле 2020 года.

Напомним

Ранее в этом месяце сообщалось, что приглашение на свадьбу было отправлено друзьям и семье на июль 2022 года.

Джонсон ранее был женат на Марине Вилер, и они имели четырех детей вместе. В сентябре 2018 они объявили, что разводятся после 25 лет брака. Перед Вилер он имел еще одну жену Аллегру половиц-Оуэн, а Саймондс стала его третьей женой.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Великобритания, свадьба, Борис Джонсон
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