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Волейбол: женская сборная Украины одержала вторую победу в "Золотой Евролиге"

Волейбол: женская сборная Украины одержала вторую победу в "Золотой Евролиге"

КИЕВ. 30 мая. УНН. Женская сборная Украины по волейболу провела поединок второго тура “Золотой Евролиги”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

В довольно напряженном и непредсказуемом по своему сюжету стартовом поединке подопечные Владимира Орлова таки заставили выбросить “белый флаг” волейболисток Словакии — 3: 2 (22:25, 25:22, 14:25, 25:15, 15: 7).

Сказано, что несмотря на значительно обновленный состав, сборная Украины продемонстрировала способность бороться за путевку в “Финал четырех”.

Самой результативной в составе женской сборной Украины стала Диана Мелюшкина — 15 очков. Также более десяти очков набрала Юлия Бойко (11 очков).

Дополнение

В турнирной таблице группы В Украине 5 очков.

Источник: УНН
Теги: Украина, волейбол
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