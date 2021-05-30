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Забил юбилейный гол: нападающий "Динамо" отличился в заключительной игре сезона в Испании

Забил юбилейный гол: нападающий "Динамо" отличился в заключительной игре сезона в Испании

КИЕВ. 30 мая. УНН. В заключительном туре испанской Сегунды нападающий Фран Соль отличился юбилейным 10-м голом за “Тенерифе”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В матче с “Реал Овьедо” Соль забил гол на 51 минуте. Он реализовал пенальти. Также футболист, права на которого принадлежат киевскому “Динамо”, отличился и на 11 минуте встречи. Однако его взятия ворот было отменено из-за положения вне игры.

Матч завершился вничью 2: 2. “Тенерифе” закончил сезон на 12-м месте в турнирной таблице Сегунды.

Отметим, в активе игрока стало 10 голов и 2 результативные передачи в 40 матчах за “Тенерифе”.

Дополнение

Арендное соглашение Соля с испанской командой истекает в июне. Права на футболиста принадлежат “Динамо”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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