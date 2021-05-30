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Зинченко в составе "Манчестер Сити" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов

Зинченко в составе "Манчестер Сити" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов

КИЕВ. 30 мая. УНН. На стадионе “Драгау” в Порту состоялся финал Лиги чемпионов сезона 2020-21 годов в котором сошлись два английских клуба “Манчестер Сити” и “Челси”, передает корреспондент УНН.

Детали

Первый момент во встрече возник на 8-й минуте, когда Стерлинг не сумел переиграть голкипера “синих” Мэнди. Через семь минут ответили лондонцы — Тимо Вернер не сумевший забить из выгодной позиции после атаки партнеров с левого фланга. В одной из следующих атак Вернер с острого угла послал мяч мимо ворот.

На 37 минуте Александр Зинченко отобрал мяч у собственной штрафной зоне при острой атаке “Челси”. Под конец тайма “горожане” пропустили контратаку. С проникающей передачи Маунта, голом отметился Хаверц.

После перерыва “Манчестер Сити” владел большую часть времени мячом. Хороший шанс удвоить счет упустил Пулишич, который не попал в ворота при выходе из Эдерсон. В итоге 1: 0 в пользу “Челси”.

Украинец Зинченко сыграл полный поединок в составе “Манчестер Сити”.

Дополнение

“Манчестер Сити” проиграл первый еврокубковый финал за 51 год. “Челси” второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов (первый раз в 2012 году).

Источник: УНН
Теги: футбол, Лига чемпионов
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