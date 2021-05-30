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Коронавирусом в мире заболело уже более 170,6 млн людей

Коронавирусом в мире заболело уже более 170,6 млн людей

КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 уже заболело более 170 600 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 170,624,894 человек, из них выздоровели 152,754,774 человек. Количество умерших возросло до 3,548,573.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,035,318), Индия (27,893,472), Бразилия (16,471,600), Франция (5,657,572), Турция (5,235,978), Россия (5,053,748), Великобритания (4,480,945) и Италия (4,213,055).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (609,421), Бразилии (461,142) и Индии (325,998).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2199769 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 388 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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