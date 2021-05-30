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На стадионе "Арена Львов" работает центр вакцинации

На стадионе "Арена Львов" работает центр вакцинации

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня с 10.00 и до 19.00 будет работать Центр вакцинации во Львове на стадионе “Арена Львов”. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко, пишет УНН.

Детали

По его словам, вакцинацию на стадионе осуществляют городские бригады коммунальных поликлиник.

Заявляет, что уже со следующего недели при наличии дополнительной вакцины готовы разворачивать такие центры в каждом районе города — торговых центрах и специально оборудованных местах в разных районах города.

Напомним

В столице начал работу Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра. Также такой центр откроется в воскресенье в Одессе. Прививают вакциной CoronaVac тех, кто записались на вакцинацию через приложение “Дия”.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, вакцина, Коронавирус
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