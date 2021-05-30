Официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/доллар

КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на 30 мая 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,53 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.526000 грн за доллар;

33.569300 грн за евро;

0.374820 грн за российский рубль;

39.004300 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 мая курс всех указанных валют не изменился.