Новости: Спорт
30 мая 2021, 08:49 • Сергей Куркович • 3810
Впервые в клубной истории: определился заключительный новичок АПЛ
КИЕВ. 30 мая. УНН. Матчем “Суонси” — “Брентфорд” завершился плей-офф английского футбольного Чемпионшипа, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
В финале плей-офф Чемпионшипа команда обыграла “Суонси” со счетом 2: 0.
Детали
Таким образом, “Брентфорд” стал третьим клубом, который выступит в АПЛ в новом сезоне после “Норвича” и “Уотфорда”.
По итогам регулярного сезона Чемпионшипа “Брентфорд” в 46 матчах набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице.
Дополнение
“Брентфорд” впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992. В последний раз “Брентфорд” выходил в высший дивизион чемпионата Англии в сезоне 1934/1935 лет.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram