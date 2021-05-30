Впервые в клубной истории: определился заключительный новичок АПЛ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Матчем “Суонси” — “Брентфорд” завершился плей-офф английского футбольного Чемпионшипа, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Что известно

В финале плей-офф Чемпионшипа команда обыграла “Суонси” со счетом 2: 0.

Детали

Таким образом, “Брентфорд” стал третьим клубом, который выступит в АПЛ в новом сезоне после “Норвича” и “Уотфорда”.

По итогам регулярного сезона Чемпионшипа “Брентфорд” в 46 матчах набрал 87 очков и занял третье место в турнирной таблице.

Дополнение

“Брентфорд” впервые сыграет в АПЛ, которая была основана 27 мая 1992. В последний раз “Брентфорд” выходил в высший дивизион чемпионата Англии в сезоне 1934/1935 лет.