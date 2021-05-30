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30 мая 2021, 07:58 • Златослава Максымук • 11985
В Торонто произошла стрельба в семейном ресторане: есть погибший и раненые
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Торонто произошла стрельба. в результате которого один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В заявлении полиции в Twitter указано, что они не располагают информацией о подозреваемых в стрельбе, добавив, что следствие возьмет на себя бюро убийств. Больше деталей не было.
Местные отчеты сообщают, что стрельба произошла в семейном ресторане Chicken Land на вынос в небольшом торговом центре.
Напомним
В городе Уинвуд в Майами произошла смертельная стрельба . Один человек погиб, еще шестеро ранены.
Источник: УНН
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