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В Торонто произошла стрельба в семейном ресторане: есть погибший и раненые

В Торонто произошла стрельба в семейном ресторане: есть погибший и раненые

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Торонто произошла стрельба. в результате которого один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении полиции в Twitter указано, что они не располагают информацией о подозреваемых в стрельбе, добавив, что следствие возьмет на себя бюро убийств. Больше деталей не было.

Местные отчеты сообщают, что стрельба произошла в семейном ресторане Chicken Land на вынос в небольшом торговом центре.

Напомним

В городе Уинвуд в Майами произошла смертельная стрельба . Один человек погиб, еще шестеро ранены.

Источник: УНН
Теги: Канада, стрельба
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