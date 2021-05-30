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В Украине уже 2,201 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 703

В Украине уже 2,201 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 703

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,201 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 29 мая - почти 1,7 тыс., Что значительно меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки - 86. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“30 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 85 детей и 10 медработников ”, - говорится в сообщении.

Детали

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1330 человек;
  • летальных исходов — 84;
  • выздоровели — 5733 человека;

Сообщается, что за сутки было протестировано методом ПЦР — 15199 человек, методом ИФА — 3289 человек, экспресс-тестами — 14002 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2201472 лица;
  • выздоровели — 2036148 человек;
  • летальных исходов — 50 472;
  • проведения ПЦР-тестов — 10171955.

Ситуация в регионах

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г.. Киев (96)”, — рассказали в Минздраве.

Случаев:

  • м. Киев — 96
  • Винницкая область — 15
  • Волынская область — 59
  • Днепропетровская область — 257
  • Донецкая область — 66
  • Житомирская область — 51
  • Закарпатская область — 20
  • Запорожская область — 69
  • Ивано-Франковская область — 29
  • Киевская область — 122
  • Кировоградская область — 14
  • Луганская область — 17
  • Львовская область — 48
  • Николаевская область — 127
  • Одесская область — 85
  • Полтавская область — 42
  • Ровенская область — 93
  • Сумская область — 53
  • Тернопольская область — 56
  • Харьковская область — 143
  • Херсонская область — 53
  • Хмельницкая область — 56
  • Черкасская область — 44
  • Черновицкая область — 41
  • Черниговская область — 47.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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