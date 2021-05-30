Баскетбол: определился победитель Высшей лиги Украины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Одесский БК “БИПА” победил на выезде “Ровно” в решающем, пятом, матче финальной серии плей-офф Высшей лиги (68:59), передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Самыми результативными в матче стали Джошуа Паттон — 22 очка, и Рэндал Хейнс — 21. Паттон получил титул MVP Высшей лиги, а Евгений Коровяков из Ровно стал лучшим форвардом.

Зато лучшим защитником сезона был избран Михаил Горобченко с “Кривбасса”, а лучшим центровым — Сергея Юрченко с “Старого Луцка”.

Заметим, что бронзовый комплект наград завоевал “Кривбасс”.

Стоит напомнить

“Днепр” одержал победу на старте полуфинальной серии Суперлиги.