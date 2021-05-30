Избиратели Кипра сегодня выбирают новый парламент

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кипр выбирает новый парламент. Этот процесс, вероятно, продемонстрирует снижение поддержки основных партий и значительный уровень восдержания от голосования среди избирателей, возмущенных коррупционными скандалами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 10 политических партий или формирований претендуют на места в голосовании, которое вряд ли даст абсолютное большинство. Выборы на Кипре проводятся каждые пять лет.

Избирательные участки открылись в 04:00 по Гринвичу, на них проголосовало уже чуть больше 558 000 человек и закроются они в 15:00 часов. По словам представителей избирательных комиссий, кроме 1 150 избирательных участков, девять мобильных пунктов помогали избирателям, страдающим от COVID-19.

Кипр разделен между греческим и турецко-кипрским населением.

Президент Никос Анастасиадис из правой партии "Демократическое ралли" переизбирается на второй пятилетний срок.

Контекст

Опросы общественного мнения показывают, что более мелкие партии, вероятно, выиграют от неоднократных скандалов в последние годы, подрывая доминирование партии Анастасиадиса и коммунистической AKEL.

"Большая часть избирателей полностью разочарована в основных партиях", - сказал политический аналитик Христофорос Христофору.

Нынешняя администрация подверглась критике за отстаивание прибыльной схемы обмена наличными за паспорта, от которой ей пришлось отказаться на фоне обвинений в коррупции в ноябре 2020 года.

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Опросы показали, что крайняя правая партия ЭЛАМ почти удвоила свою поддержку по сравнению с 2016 годом, когда она впервые избиралась в парламент. Партия Зеленых также намерена получить поддержку.