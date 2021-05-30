Британская разведка допускает возможное происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане - СМИ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Оперативники британской разведки считают, что пандемия коронавируса "возможно началась" с утечки вируса из исследовательской лаборатории в Ухане. Сейчас они изучают возможность того, что утечка произошла именно из Уханьского института вирусологии, китайского исследовательского центра, что вызвало глобальный кризис, который привел к гибели более 3,5 миллионов человек. Об этом сообщает The Daily Mail, передает УНН.

Детали

Пекин активно отрицает возможное лабораторное происхождении вируса, что побудило США на прошлой неделе, по поручению президента Джо Байдена, изучить теорию лабораторных истоков, а также другие возможные источники коронавируса и предоставить ему отчет в течение 90 дней. Заявление Байдена прозвучало на фоне утечки информации о том, что ряд исследователей из института в Ухане были госпитализированы с болезнью, очень похожей на коронавирус, еще в ноябре 2019 года.

Источник в западной разведке, сказал: "Могут быть ячейки доказательств... Китайцы в любом случае будут врать. Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду".

Между тем, новое исследование британской разведки утверждает, что китайские ученые создали Covid в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.

Авторы статьи, британский профессор Ангус Далглейшем и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен, писали, что у них были "prima facie доказательства ретро-инженерии вируса в Китае" в течение года, но ученые и ведущие журналы проигнорировали их.

Анализируя образцы COVID-19 в прошлом году в попытке создать вакцину, Далглейшем и Соренсен обнаружили в вирусе "уникальные отпечатки пальцев", которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Китай осудил "политизацию" пандемии, а эксперты во всем мире, похоже, поддержали теорию "зоонозного вторичного распространения". Это говорит о том, что вирус, скорее всего, перешел от летучих мышей к промежуточному животному, а затем к человеку. Действительно, именно так эволюционирует большинство вирусов, поражающих людей.

В интервью, ранее в этом месяце, главный медицинский советник США Энтони Фаучи, согласился, что утечка из лаборатории "возможна".

Если китайские ученые не согласятся открыть свои базы данных для западных исследователей, основной причиной возникновения болезни останется естественное распространение от животного к человеку. С момента появления Covid китайские вирусологи протестовали более 80 000 животных на фермах, рынках и в дикой природе, пытаясь найти промежуточное животное, но пока безуспешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус "китайским"